Подозреваемые в участии в МТО и нападениях на силовиков стали фигурантами нового дела в Ингушетии

«В числе подозреваемых разыскиваемые после вооруженных нападений на полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле этого года, а также задержанные и содержащиеся в СИЗО», — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что нападавшие на силовиков в Ингушетии и Северной Осетии присягнули на верность лидеру запрещенной в России террористической организации. Аудио с «баятом» они отправили на телефон представителя МТО.