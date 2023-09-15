Антитеррор

Подозреваемые в участии в МТО и нападениях на силовиков стали фигурантами нового дела в Ингушетии

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На четверых подозреваемых по статьям 317, 208 и 222 УК завели новое уголовное по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса России, на этот раз жителей республики заподозрили в участии в деятельности запрещенной в стране международной террористической организации «Исламское государство». Об этом газете «Ингушетия» сообщил осведомлённый источник.

«В числе подозреваемых разыскиваемые после вооруженных нападений на полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле этого года, а также задержанные и содержащиеся в СИЗО», — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что нападавшие на силовиков в Ингушетии и Северной Осетии присягнули на верность лидеру запрещенной в России террористической организации. Аудио с «баятом» они отправили на телефон представителя МТО.

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