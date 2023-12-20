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Подозреваемых в обстреле иномарки с ранением жителя Ингушетии задержали правоохранители

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Подозреваемых в обстреле 15 декабря иномарки с ранением жителя республики задержали правоохранители, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

Полицейскими республики совместно с коллегами из ГУ МВД России по СКФО в ходе обысков у троих жителей сельского поселения Экажево Назрановского района обнаружены боеприпасы разрывного действия промышленного производства и к различным видам стрелкового оружия. Изъятое направлено на экспертизу.

Следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК России, они задержаны и водворены в ИВС.

Ранее наше издание информировало, что при обстреле Toyota Camry на окраине сельского поселения Сурхахи Назрановского района ранен 39-летний водитель иномарки.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что неизвестные, передвигавшиеся на Lada Priora белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия.

Пострадавший житель Назрани с несколькими огнестрельными ранениями был госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

После обстрела автомобиля СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

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