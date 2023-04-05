Подозреваемый в нападениях на полицейских погиб в результате самоподрыва в Ингушетии

«В ходе обследования территории Малгобекского района, где с 20 часов 3 апреля введен режим КТО, в заброшенном доме найден труп мужчины. По предварительным данным, произошел самоподрыв. Возможно, взорвалась граната, которая была в разгрузочном жилете разыскиваемого», — сказал источник.

По данным собеседника, он погиб накануне, но труп обнаружен в среду. Силовики полагают, что речь идет о Мовсаре Коттоеве, которого вместе с четырьмя подельниками объявили в розыск после вооруженного нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии 27 марта, в результате которого были ранены сотрудник ВОГ МВД РФ и инспектор ДПС Ингушетии. А также бандгруппа, по версии правоохранителей, причастна к обстрелу сотрудников ПДН на территории кошары в Малгобеке 3 апреля. Тогда преступникам удалось скрыться. При перестрелке с ними касательное ранение получил лейтенант полиции.

На место самоподрыва выехали сотрудники ФСБ, ЦПЭ и следователи. Другие участники НВФ могут находиться неподалеку. Сейчас их ищут.

Накануне отец Коттоева в своем видеообращении заявил, что он публично отрекается от сына, так как считает его путь преступным.

Напомним, 3 апреля в 16 часов на окраине Малгобека участковые проводили поисковые мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, совершивших 27 марта нападение на пост ДПС «Волга-14». В результате были обнаружены подозреваемые, которые открыли стрельбу из автоматического оружия по правоохранителям. Как отметил собеседник, при перестрелке сотрудник полиции получил касательное ранение. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении на автомашине. Сейчас устанавливается их местонахождение.

По данным информированного источника, мужчины скрывались на ферме, принадлежащей дяде одного из разыскиваемых. Они находились там несколько дней. Владелец фермы задержан. Также найдены три автомобиля, на которых передвигались подозреваемые, бинты с кровью, которые подтверждают версию силовиков о том, что один из участников НВФ ранен, а труп второго — Эльдиева — был найден еще 29 марта в Карабулаке на бетонных столбах. Он скончался от тяжелого ранения при перестрелке с силовиками.

Как сообщала пресс-служба УФСБ РФ по республике, для пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником регионального управления ФСБ принято решение о проведении с 20:00 3 апреля контртеррористической операции на территории Малгобекского района. КТО продолжается.