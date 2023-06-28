Подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ МВД по Ингушетии признался в содеянном

«Ему (Ибрагиму Эльджаркиеву ) была объявлена кровная месть после убийства Иби Белхороева. Я это сделал не ради славы, не из гордости, не из — за денег, не для совершения теракта. Никто меня не просил это сделать — ни Белхороевы не просили, ни те, кто в заключении не просили меня. Большинство из них я не знаю, незнаком с ними и не видел их», — говорит Картоев в видеообращении, подлинность которого «Ингушетии» подтвердил источник в правоохранительных органах региона.

Подозреваемый на видео утверждает, что совершил нападение на главу ЦПЭ из кровной мести после убийства правнука одного из почитаемых святых в республике Батал-Хаджи Белхароева Ибрагима Белхароева в декабре 2018 года.

Как сообщалось ранее, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело из 100 томов в отношении 11 жителей Ингушетии — предполагаемых участников террористического сообщества. Их подозревают в причастности к убийству начальника ЦПЭ республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

По версии следствия, фигуранты в зависимости от роли каждого обвиняются в организации террористического сообщества и участии в нём, а также в совершении терактов, сопряженных с вооруженным посягательством на жизнь Эльджаркиева.

В организации этого террористического сообщества обвиняется Хасан Полонкоев.

По данным СКР, обвиняемые в 2019 году совершили два теракта в отношении начальника ЦПЭ. В результате второго нападения в ноябре 2019 года в Москве, он и его брат погибли.

Мотивом нападения следствие считает, в частности, профессиональную деятельность полицейского. По данным источника газеты «Ингушетия» , по подозрению в убийстве Эльджаркиевых с самого начала разыскивается Курейш Картоев, по версии силовиков, стрелял именно он.

Террористическое сообщество боевое крыло вирда последователей Б-Х. Белхороева внесено в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Соответствующие записи появились в перечне федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В списке баталхаджинцы числятся под номером 529. Ранее они вошли в единый федеральный список террористических организаций.

Ранее сообщалось, что следственные органы Ингушетии завели уголовное дело по факту убийства правнука одного из почитаемых святых в республике Батал-Хаджи Белхароева Ибрагима Белхароева.

По данным следствия, 31 декабря 2018 года примерно в 00:30 мск на пересечении улиц Осканова и Пионерская города Назрани неустановленные лица из огнестрельного оружия произвели множество выстрелов в автомобиль Hyundai Solaris. В результате обстрела от полученных ранений на месте скончался 46-летний житель республики, а 28-летний водитель автомашины госпитализирован.