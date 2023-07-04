Убийство

Подозреваемый в убийстве задержан в Ингушетии

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В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве почти год назад 25-летнего жителя Малгобекского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

В ведомстве напомнили, что 28 июля прошлого года в ночное время в сельском поселении Верхние Ачалуки неизвестный произвел в местного жителя не менее одного выстрела в голову, от которого тот  скончался при доставлении в больницу. Следователи и криминалисты СКР незамедлительно провели осмотр места происшествия, где были обнаружены и изъяты гильзы калибра 9 мм. Допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. При этом установить лицо, совершившее убийство, на тот момент не удалось.

3 июля уже текущего года в ходе проведения дополнительного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, установлена личность мужчины 1994 года рождения, совершившего убийство, которым даны признательные показания.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России. Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельства произошедшего.

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