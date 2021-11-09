Подозреваемый в убийстве жителя Ингушетии пенсионер написал явку с повинной

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Житель Сунженского района признался в убийстве мужчины в ходе внезапно возникшей ссоры, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«По факту убийства мужчины 7 ноября задержан житель сельского поселения Нестеровское 1951 года рождения. Пенсионер признался в совершении преступления и написал явку с повинной», — сказал собеседник издания.

Напомним, 7 ноября примерно в 18:10 на улице Первомайской неизвестный нанес 56-летнему местному жителю ножевое ранение в области грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте происшествия.

Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщал «Ингушетии» осведомленный источник, между 70-летним пенсионером и его соседом 1965 года рождения произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт.

В ходе внезапно возникшей ссоры пожилой мужчина нанес оппоненту ножевое ранение в область грудной клетки, от которого тот скончался на месте.

Причиной инцидента, предположительно, послужил шум трактора, который не понравился ранее судимому за убийство пенсионеру.

Подозреваемый скрылся с места преступления.

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