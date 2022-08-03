Подполковник Султан Хашегульгов из Ингушетии награжден орденом Мужества

«Султан Хашегульгов, выполняя боевую задачу, прикрыл мотострелковый батальон и помешал противнику уничтожить российскую группу. Вместе с личным составом он вовремя прибыл на помощь, и отвлек на себя внимание противостоящей стороны. Это позволило российской группе выйти из окружения и освободить населенный пункт», — написал в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, умелые действия Султана Хашегульгова по корректировке огня артиллерии нанесли противнику большие потери, после чего он отступил.

Ранее, на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военные продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, за последнее время там заняли шесть населенных пунктов.