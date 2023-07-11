Почетное звание

Подполковнику Мустафе Бокову из Ингушетии присвоено звание Героя России посмертно

0
Мустафа Боков

Погибшему в зоне СВО в мае текущего года подполковнику Мустафе Бокову из Ингушетии присвоено звание Героя России посмертно. Соответствующий указ 8 июля подписал Президент Владимир Путин.

«Он отдал свою жизнь, как и многие другие патриоты России, за безопасное будущее нашей страны, за ее целостность. Такие, как Мустафа Боков, для которых долг и честь важнее всего, являются гордостью и честью нашей республики и нашей огромной страны», — отметил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Подполковник Боков Мустафа Курейшевич родился 23 августа 1986 года. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, став мужественным и решительным офицером с высоким чувством личной ответственности, надежным товарищем.

Офицер 58-й общевойсковой армии, службу проходил в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Как отмечают его боевые товарищи, Мустафа Боков с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан и интересы Родины в зоне СВО.

Ранее подполковник был награжден орденом «Мужества», медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» первой степени и «За отличие в военной службе» третьей степени.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Судебные приставы Ингушетии взыскали более 85 млн рублей в пользу застройщика
Ингушские студенты принимают участие в отборочном этапе чемпионата «Профессионалы» в Уфе
В Ингушетии прошел турнир по баскетболу, приуроченный к Всероссийскому олимпийскому дню
В столице Ингушетии прошло мероприятие «Навстречу 100-летию ингушской государственности»
Спикер парламента Ингушетии поздравил жителей региона с Днем Государственного флага республики
На комплексное развитие крупнейшего села Экажево Ингушетии выделено 193 млн руб.
В Назрани готова к открытию еще одна школа на 720 мест
Власти Назрани оказали помощь 18 малоимущим жителям города
Спецкомиссия Ингушетии определит объем затрат на устранение нехватки воды в Сунже
Будущие историки проходят практику в краеведческом музее Ингушетии
В ингушском флаге отражены славная история народа и республики — Глава Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 