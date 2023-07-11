Подполковнику Мустафе Бокову из Ингушетии присвоено звание Героя России посмертно

«Он отдал свою жизнь, как и многие другие патриоты России, за безопасное будущее нашей страны, за ее целостность. Такие, как Мустафа Боков, для которых долг и честь важнее всего, являются гордостью и честью нашей республики и нашей огромной страны», — отметил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Подполковник Боков Мустафа Курейшевич родился 23 августа 1986 года. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, став мужественным и решительным офицером с высоким чувством личной ответственности, надежным товарищем.

Офицер 58-й общевойсковой армии, службу проходил в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Как отмечают его боевые товарищи, Мустафа Боков с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан и интересы Родины в зоне СВО.

Ранее подполковник был награжден орденом «Мужества», медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» первой степени и «За отличие в военной службе» третьей степени.