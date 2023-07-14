Криминал

Подпольное производство табачных изделий выявили в Ингушетии

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Промышленный суд Владикавказа приговорил к штрафу в 1 млн руб. одного из фигурантов уголовного дела о производстве фальсифицированных табачных изделий в Ингушетии, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте МВД России.

Отмечается, что следователями ГУ МВД России по СКФО в ходе расследования дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ по и УЭБиПК МВД по Ингушетии, установлено, что с апреля по октябрь 2021 года житель Ярославля и трое его подельников организовали нелегальное производство фальсифицированных табачных изделий под видом известной торговой марки. Изготовление фальсификата осуществлялось на территории одного из частных домовладений в Малгобеке.

Для придания производимой табачной продукции легального вида сообщники использовали поддельные акцизные марки. Злоумышленники изготовили более 147 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 20 млн рублей. Ущерб, причиненный правообладателю торговой марки, превысил 21,5 млн рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий их преступная деятельность была пресечена, изъято производственное оборудование, различные комплектующие, табачная смесь, поддельные акцизные марки.

Остальные соучастники преступления также установлены и понесут заслуженное наказание.

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