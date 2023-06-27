Подпольный игорный клуб с миллионными оборотами выявили в Ингушетии
Двоих жителей республики обвиняют в организации и проведении азартных игр с ежегодным оборотом почти 22 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«Мужчины работали без каких-либо разрешений, в качестве игорных автоматов использовалась компьютерная техника на специальной программе для азартных игр с подключением к сети «Интернет» для обмена финансовой информацией с серверами игровых систем. В ходе оперативных мероприятий установлено, что оборот от организации азартных игр составляет 21,6 млн рублей», — сказал собеседник.
Уголовные дела возбуждены по части 3 статье 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, в том числе извлечением дохода в особо крупном размере).
Работа подпольного игрового зала была пресечена во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с сотрудниками УФСБ России по региону.