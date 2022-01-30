Капремонт

Подрядчик из Ингушетии отремонтирует стадион «Сигнал» на Ставрополье за 192,2 млн

0

Комитет Ставропольского края по госзакупкам отобрал подрядчика для реконструкции стадиона «Сигнал» в городе Изобильном на улице Льва Толстого, 2. На электронный аукцион была допущена только одна компания — ООО «Инг Трейд» из Назрани. Она получит контракт по начальной максимальной цене 192,2 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет демонтировать северную и южную трибуны, ограждения, ворота, инженерные и электрические сети, туалет, элементы благоустройства, а также гостиницу «Спорт», которая находится на территории стадиона. После этого нужно заново построить здание гостиницы, трибуны, обустроить новое футбольное поле с системами полива и дренажа, сделать пешеходные дорожки, ограды, провести инженерные сети и выполнить прочие работы.

Вся реконструкция стадиона и гостиницы должна быть завершена до 30 ноября 2022 года.

«Подрядчик по согласованию с заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями контракта. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 лет», — говорится в проекте контракта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Администрация района в Ингушетии погасила долг перед предпринимателем за автозапчасти после вмешательства прокуратуры
Ибрагим Картоев из Ингушетии стал призером чемпионата мира по ММА в Абу-Даби
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Хрустальный компас» по сохранению природы
Рост заболеваемости Covid-19 продолжается в Ингушетии
Проблему с водоснабжением в селах Малгобекского района Ингушетии решат установкой новых насосов
Ингушетия получит 120 млн рублей на создание умных спортивных площадок
Три человека пострадали в автоаварии в Ингушетии
Ингушетия с 8,8% инфляцией попала в список регионов-лидеров по росту цен за 2021 год
Ингушетии на поддержку поликлиник выделено около 19 млн рублей
В Ингушетии загорелась кровля частного дома
В феврале вступает в силу ряд законов

Главное

Яндекс.Метрика

 