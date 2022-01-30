Подрядчик из Ингушетии отремонтирует стадион «Сигнал» на Ставрополье за 192,2 млн

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет демонтировать северную и южную трибуны, ограждения, ворота, инженерные и электрические сети, туалет, элементы благоустройства, а также гостиницу «Спорт», которая находится на территории стадиона. После этого нужно заново построить здание гостиницы, трибуны, обустроить новое футбольное поле с системами полива и дренажа, сделать пешеходные дорожки, ограды, провести инженерные сети и выполнить прочие работы.

Вся реконструкция стадиона и гостиницы должна быть завершена до 30 ноября 2022 года.

«Подрядчик по согласованию с заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями контракта. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 лет», — говорится в проекте контракта.