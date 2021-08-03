Подрядчика уличили в хищении 2,7 млн руб. при ремонте отопления в ингушской больнице

«Установлено, что в сентябре 2020 года между Ингушской республиканской больницей и ООО «Прогресс» был заключен контракт на ремонт отопительной системы учреждения с заменой котлов. В ходе проверки прокуратура выявила факты завышения объёма выполненных работ», — сказал сотрудник пресс-службы республиканской прокуратуры.

По его информации, подрядчик с сентября по декабрь 2020 года из бюджета незаконно получил более 2,7 млн рублей.

По результатам проверки региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры республики.