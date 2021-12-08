Подрядчика в Ингушетии привлекли к ответственности за отсутствие душевых и некачественное питания для рабочих

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В Магасе по постановлениям прокуратуры города за нарушения требований трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства к административной ответственности привлечен руководитель строительной организации, сообщили в среду, 8 декабря, в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой Магаса проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства при строительстве на территории города социальных учреждений, возводимых в рамках национальных проектов. В ходе проверки установлено, что подрядной организацией на строительном объекте не проведена специальная оценка условий труда. Кроме того, на объекте отсутствовали душевые и гардеробные для рабочего персонала, а также были нарушения требований к организации питания рабочих», — сказал собеседник.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении подрядной организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27, ч. 1, 4 ст. 5.27.1, ст. 6.3, ст. 6.6 КоАП РФ, которые рассмотрены с назначением штрафов на общую сумму 50 тыс. рублей.

Одновременно в адрес руководителя организации прокуратурой города внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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