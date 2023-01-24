Подведение газовых сетей к медицинским и образовательным учреждениям станет приоритетным в работе Газпрома в Ингушетии

Об этом он заявил после подключения к газу котельной новой школы в городе Назрани по программе догазификации. В мероприятии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и другие представители компании, прибывшие в Ингушетию с рабочим визитом.

«В текущем году начинается работа по еще одному важнейшему направлению догазификации — подведению газовых сетей к медицинским и образовательным учреждениям. Это означает, что сотни школ, детских садов, поликлиник и больниц по всей стране получат экономичное и чистое природное топливо. В Ингушетии хорошая динамика догазификации — 90% заключенных договоров исполнены, газопроводы проложены до границ домовладений, — и я уверен, что совместная работа с правительством республики позволит успешно выполнить и новые задачи по газификации социальных объектов», — сказал Сергей Густов.

Отметим, что новое здание образовательного учреждения состоит из нескольких блоков: начальной и старшей школы, спортивных помещений, актового зала, столовой, медицинского и административного блоков. На территории располагаются три мини-футбольных поля, баскетбольная, воркаут и детские игровые площадки.

Школа рассчитана на 720 учеников. Блочно-модульная автоматизированная котельная, которая является источником горячего водоснабжения и отопления школы, расположена во дворе учебного заведения.

Напомним, что ООО «Газпром газификация» — дочерняя структура Группы «Газпром межрегионгаз». Компания является Единым оператором газификации на территории 72 регионов России и федеральной территории «Сириус».

Единый оператор отвечает за строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей — вплоть до границ земельных участков. Это дает возможность синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

АО «Газпром газораспределение Назрань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, эксплуатацию газораспределительных сетей, технологическое подключение объектов к существующей системе газораспределения в Ингушетии.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», поставляет природный газ промышленным и бюджетным потребителям, а также населению республики.