Газоснабжение

Подведение газовых сетей к медицинским и образовательным учреждениям станет приоритетным в работе Газпрома в Ингушетии

0

Подведение газовых сетей к медицинским и образовательным учреждениям станет приоритетным в работе Газпрома в Ингушетии. В регионе успешно выполнят программу газификации социальных объектов, уверен генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» Сергей Густов.

Об этом он заявил после подключения к газу котельной новой школы в городе Назрани по программе догазификации. В мероприятии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и другие представители компании, прибывшие в Ингушетию с рабочим визитом.

«В текущем году начинается работа по еще одному важнейшему направлению догазификации — подведению газовых сетей к медицинским и образовательным учреждениям. Это означает, что сотни школ, детских садов, поликлиник и больниц по всей стране получат экономичное и чистое природное топливо. В Ингушетии хорошая динамика догазификации — 90% заключенных договоров исполнены, газопроводы проложены до границ домовладений, — и я уверен, что совместная работа с правительством республики позволит успешно выполнить и новые задачи по газификации социальных объектов», — сказал Сергей Густов.

Отметим, что новое здание образовательного учреждения состоит из нескольких блоков: начальной и старшей школы, спортивных помещений, актового зала, столовой, медицинского и административного блоков. На территории располагаются три мини-футбольных поля, баскетбольная, воркаут и детские игровые площадки.

Школа рассчитана на 720 учеников. Блочно-модульная автоматизированная котельная, которая является источником горячего водоснабжения и отопления школы, расположена во дворе учебного заведения.

Напомним, что ООО «Газпром газификация» — дочерняя структура Группы «Газпром межрегионгаз». Компания является Единым оператором газификации на территории 72 регионов России и федеральной территории «Сириус».

Единый оператор отвечает за строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей — вплоть до границ земельных участков. Это дает возможность синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

АО «Газпром газораспределение Назрань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, эксплуатацию газораспределительных сетей, технологическое подключение объектов к существующей системе газораспределения в Ингушетии.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», поставляет природный газ промышленным и бюджетным потребителям, а также населению республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
При столкновении четырех машин в Ингушетии пострадали четыре человека
Ряд актуальных вопросов обсудили в Магасе Глава Ингушетии и представители Газпрома
Полную газификацию Ингушетии планируется завершить к 2026 году
В столице Ингушетии по нацпроекту проведут капремонт дороги
Ингушский лучник Ислам Чапанов выполнил норматив мастера спорта России
В селе Галашки Ингушетии провели мероприятие «Молодежь против терроризма»
Ингушский спортсмен Исмаил Ханиев завоевал золото первенства Дагестана по вольной борьбе
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Долаково
В Ингушетии новую школу подключили к газу по программе догазификации
В Назрани Ингушетии проверят все городские коллекторы
Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в экологическом конкурсе «Подрост»

Главное

Яндекс.Метрика

 