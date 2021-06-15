Бокс

Подведены итоги чемпионата Ингушетии по боксу

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Подведены итоги чемпионата Ингушетии по боксу, соревнования прошли в специализированном зале бокса в Назрани.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, «золото» турнира завоевали Плиев Аслан (56 кг), Шоухалов Ислам (60 кг), Тангеев Магомед (64 кг), Добриев Исропил (69 кг), Местоев Магомед (75 кг), Алиев Магомед (81 кг), Султыгов Умар (91 кг), Муталиев Ислам (+91 кг).

Серебряные медали завоевали Измайлов Хизир (56 кг), Плиев Тамерлан (60 кг), Хампиев Микаил (64 кг), Султыгов Имран (69 кг), Плиев Мовсар (75 кг), Горбаков Тимур (81 кг), Кокурхаев Магомед (+91 кг).

«Бронза» у Дзейтова Али (60 кг), Тумгоева Халида (64 кг), Базиева Зураба (64 кг), Хамхоева Халида (69 кг), Колоева Адама (69 кг), Муцольгова Исмаила (75 кг), Матиева Ахмеда (75 кг), Хаутиева Руслана (81 кг), Мержоева Микаила (81 кг), Котикова Адамаа(+91 кг), Альтимирова Илеза (+91 кг).

Турнир являлся отборочным этапом на чемпионат СКФО и Всероссийские соревнования общества «Динамо».

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