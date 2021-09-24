Подведены итоги деятельности Народного собрания Ингушетии VI созыва

В Народном собрании утвердилась практика проведения расширенных заседаний комитетов по ключевым направлениям деятельности с выступлениями представителей органов исполнительной власти республики и территориальных органов федеральных органов власти. В таком формате проведено 102 расширенных заседания комитетов.

В ходе реализации контрольно-аналитической деятельности, как отмечает пресс-служба Главы и правительства республики, состоялось 12 парламентских и публичных слушаний, проводились расширенные и выездные заседания комитетов.

В ходе заседания руководитель администрации Главы Ингушетии Джамбулат Оздоев от имени Махмуда-Али Калиматова поблагодарил депутатов шестого созыва за плодотворную законотворческую деятельность и за работу по совершенствованию законодательной базы республики по многим важным вопросам, а также за поддержку и понимание.

«В период депутатской деятельности во многом благодаря принятым вами законам мы выполняем социальные обязательства перед нашими гражданами, развиваем важнейшие отросли экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По всем этим направлениям вами проделан большой объем работы. Такая успешная деятельность — это результат усилий всех депутатов Народного собрания VI созыва, готовность вести конструктивный диалог как друг с другом, так и правительством, исполнительной властью и другими субъектами законодательной инициативы. По итогам прошедших выборов на смену вам придут другие народные избранники. Но уверен, что ваш опыт и знания будут востребованы, для этого в республике есть другие сферы и направления. Важно, чтобы мы, как и раньше, всегда понимали и всегда слышали друг друга», — отметил он.

Напомним, по итогам парламентских выборов 17-19 сентября текущего года 27 мандатов в региональном парламенте у «Единой России», три места у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», остальные два мандата у ЛДПР. Как заявлял газете Глава региона Махмуд-Али Калиматов, восемь действующих депутатов сохранят места в местном заксобрании.

«Единая Россия» победила на выборах в Народное собрание с результатом более 82% голосов. Единоросс, исполнительный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Муслим Татриев будет представлять республику в Госдуме VIII cозыва.