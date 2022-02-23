«В этот день мы чествуем защитников Отечества всех поколений, отдаем дань уважения воинам и ветеранам, отстоявшим свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Мы благодарны тем, кто защищал и защищает границы России, кто сражался с экстремизмом и терроризмом в «горячих точках», помогал в ликвидации чрезвычайных ситуаций», — отметил Калиматов.

Он подчеркнул, что День защитника Отечества также является частью ингушской истории, точкой отсчета, вектором патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Начиная с царских времен, с истории Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, советского времени, современной истории России, представители Ингушетии многократно показывали, что они настоящие защитники Отечества. Мы гордимся славными сынами ингушского народа, которые сражались на фронте и трудились в тылу в годы войны, внесли свой вклад в защиту Родины. Их подвиг, отвага и мужество всегда будут служить для всех нас примером высочайшего героизма и любви к своей стране», — заявил Глава региона.

По его словам, военная профессия «всегда привлекала личностей волевых, отважных и сильных духом. Многие молодые люди из Ингушетии выбирают главным делом своей жизни трудную военную службу. И сегодня наши земляки среди тех, кто с честью охраняет рубежи России и укрепляет ее обороноспособность».

«У нас хорошая, умная, воспитанная, физически подготовленная молодежь. Уверен, что нашим ребятам, которые сегодня проходят нелегкую воинскую службу, помогают такие качества, как: честь и достоинство, доблесть и отвага, унаследованные от своих дедов и отцов. Поздравляю с этим Днем всех, кто служит сегодня в рядах нашей славной армии, а также военнослужащих, которые проходят службу на территории нашей республики. Они с честью исполняют свой долг, показывая при этом высокую боевую выучку и профессиональное мастерство», — отметил Калиматов.

Он пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне, добра и благополучия им и их семьям.