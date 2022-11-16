Поэтесса Хава Тумгоева передала в дар НБ Ингушетии свои издания

Первый сборник «Са илле мукъам» («Мелодия моей песни») включает стихотворения о любимой родине, об ингушском языке, посвящения выдающимся землякам и близким людям, стихи о любви, размышления о жизни. Предисловие написано членом Союза писателей России, заслуженным учителем Ингушетии Марьям Льяновой. В нем прославленная ингушская поэтесса пишет, что читатель найдет в сборнике то, что обогатит его знания и представления о современной ингушской поэзии, и откроет для себя новое имя.

В издание «Са дега уйлаш» («Мысли моей души») вошли стихотворения разных лет, пьеса «Совремина» и поэма «Даьхенцара къамаьл». Книгу открывает предисловие члена Союза журналистов РФ, заслуженного учителя РИ Султана Мерешкова.

Сборник произведений для детей «Вай з1амига доттаг1ий» («Наши меньшие друзья») — прекрасный подарок Хавы Тумгоевой ингушским детям. Стихотворения о домашних питомцах и обитателях леса, о птицах, рыбах и насекомых написаны так, что не могут не заинтересовать юного читателя, их легко читать, они дарят так необходимые всем добрые эмоции.

«Хочется призвать воспитателей детских садов, учителей младших классов, родителей обратить свое внимание на этот сборник, написанный на прекрасном ингушском языке», — рассказал собеседник.

По его словам, все три книги вышли в свет в издательской типографии «Принт Центр» в Нальчике, они красиво оформлены, богато и красочно иллюстрированы.