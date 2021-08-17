«В Ингушетии сегодня вспоминают жертв трагедии 2009 года. Ровно 12 лет прошло с момента взрыва на территории РОВД и ГОВД Назрани. В этом теракте погибло 25 человек и было ранено более 136, в том числе и мирные жители», — написал Калиматов.

По его словам, жертв могло быть гораздо больше, если бы не оперативные действия сотрудников полиции, которые ценой своей жизни и здоровья помешали машине со смертником пройти вглубь территории.

«Они несли службу в непростые для республики времена и погибли на боевом посту. Ежедневные сводки отражали печальную статистику, связанную с террористической угрозой. За сегодняшний мир и стабильность в республике пришлось заплатить высокую цену — сотни погибших и раненых, сотни семей, оставшихся без сыновей, братьев, отцов и мужей», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, мощный взрыв прогремел 17 августа 2009 года утром в центре Назрани. Начиненная взрывчаткой автомашина марки «Газель», протаранив ворота, въехала во двор ГОВД и РОВД, где проходило построение личного состава.

Ответственность за теракт, унесший жизни 25 человек, взял на себя идеолог террористов Саид Бурятский, который позже был уничтожен в ходе спецоперации в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии, как и другие многие заказчики и исполнители подобных преступлений.

В машине находилось около двадцати бытовых газовых баллонов. Для их детонации было использовано несколько гранат. Милиционеры открыли огонь по автомашине, но детонация уже была запущена. Разрушено было не только здание райотдела, но и прилегающие постройки, а также поврежден многоэтажный квартирный дом, находившийся рядом.

Мощность взрыва составила 200 кг (по другим данным 400 кг) в тротиловом эквиваленте.