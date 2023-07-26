Пограничники и правоохранители Ингушетии уничтожили 1,4 тыс. кустов дикорастущей конопли
Пограничники совместно с правоохранителями и представителями администрации Джейрахского района Ингушетии уничтожили в горной части республики 1,4 тыс. кустов дикорастущей конопли на площади 500 квадратных метров.
Мероприятия проведено в рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023», которая проходит в регионе с 20 июля.
«Целью операции является выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения», — отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии.