Пограничники Ингушетии наградили представителей добровольных народных дружин

Как сообщили в администрации Джейрахского района, на мероприятии подвели итоги уходящего года. По окончании встречи главам сельских поселений и представителям ДНД были вручены грамоты от Главы республики и начальника управления ФСБ России по республике.

Глава района Ахмед Льянов в свою очередь выразил благодарность пограничникам за приглашение и пожелал им успехов в новом году.