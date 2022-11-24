Встреча

Пограничники Ингушетии наградили представителей добровольных народных дружин

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В Доме культуры Джейраха состоялась встреча пограничников с главами сельских поселений и представителями добровольных народных дружин горной части Ингушетии.

Как сообщили в администрации Джейрахского района, на мероприятии подвели итоги уходящего года. По окончании встречи главам сельских поселений и представителям ДНД были вручены грамоты от Главы республики и начальника управления ФСБ России по республике.

Глава района Ахмед Льянов в свою очередь выразил благодарность пограничникам за приглашение и пожелал им успехов в новом году.

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