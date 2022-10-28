Пограничники Ингушетии приняли участие в операции «Нелегал-2022»

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В Ингушетии завершено проведение второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022».

По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по региону, цели операции — выявление и пресечение каналов незаконной миграции, незаконной легализации иностранных граждан на территории страны.

В ходе проведения рейдовых и оперативно-разыскных мероприятий пограничниками при поддержке СОБР «Эрзи» управления Росгвардии по республике на территории одного из домовладений выявлено пребывание 25 иностранных граждан, 10 из которых находились на территории России в нарушение миграционного законодательства.

Магасским районным судом 6 иностранных граждан были привлечены к административной ответственности, им назначили наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны. Управлением по вопросам миграции МВД по республике за нарушение требований миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 4 иностранных гражданина.

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