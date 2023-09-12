Пограничники Ингушетии приняли участие в профилактической операции «Мак-2023»
В рамках очередного этапа операции «Мак-2023» в пограничной зоне на территории Джейрахского района Ингушетии стражи границы совместно с сотрудниками управления ФСБ России по республике и во взаимодействии с МВД по региону и представителями местных властей выявили и уничтожили 2 очага произрастания дикорастущей конопли.
Как сообщили в Погрануправлении, конопли было сожжено в количестве 1170 кустов на территории общей площадью 257 квадратных метров.
На территории Республики Ингушетия завершен второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023».
Напомним, целью межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023» является выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.