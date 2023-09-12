Профилактика

Пограничники Ингушетии приняли участие в профилактической операции «Мак-2023»

0

В рамках очередного этапа операции «Мак-2023» в пограничной зоне на территории Джейрахского района Ингушетии стражи границы совместно с сотрудниками управления ФСБ России по республике и во взаимодействии с МВД по региону и представителями местных властей выявили и уничтожили 2 очага произрастания дикорастущей конопли.

Как сообщили в Погрануправлении, конопли было сожжено в количестве 1170 кустов на территории общей площадью 257 квадратных метров.

На территории Республики Ингушетия завершен второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023».

Напомним, целью межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023» является выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мухаммед-Али Муцольгов стал бронзовым призером всероссийских соревнований по вольной борьбе
В Сунже приступили к завершающему этапу реконструкции мечети на территории больницы
Команда «Горец» из Ингушетии завоевала «золото» на турнире по регби в Махачкале
В Ингушетии стартовал осенний этап акции «Сохраним лес»
В селе Нестеровское Ингушетии ликвидировала свалку мусора у федеральной трассы
Жителю Ингушетии грозит до трех лет колонии за хранение марихуаны
В столице Ингушетии объявлен конкурс на лучший эскиз въездной стелы
«Единая Россия» получила почти 80% мандатов на выборах в органы местного самоуправления в Ингушетии
Активистов приглашают в совет молодежи при администрации столицы Ингушетии
В Ингушетии руководитель частной фирмы подозревается в хищении более 1,5 млн рублей
За незаконный сбыт пистолета Макарова будут судить жителя Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 