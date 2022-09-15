Пограничники Ингушетии приняли участие в третьем этапе операции «Мак-2022»

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На территории Ингушетии прошёл третий этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022».

Мероприятие было направлено на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения.

В рамках третьего этапа операции «Мак-2022» в пограничной зоне стражами границ совместно с Управлением ФСБ России по республике, региональным МВД, администрацией Джейрахского района были выявлены и уничтожены путем сожжения 3 очага произрастания дикорастущей конопли в количестве 1680 кустов на территории общей площадью 705 квадратных метров.

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