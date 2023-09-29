Пограничники Ингушетии провели для школьников военно-патриотическую игру «Зарница»

В мероприятии приняли участие четыре отряда «Юных друзей пограничников» из ГБОУ «СОШ — детский сад № 1», гимназии «Марем» и школы № 2 г. Магаса. Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по республике, первый этап состязаний прошел на территории СОШ — детского сада № 1. Ребята соревновались в быстроте, силе, ловкости и эрудированности.

На втором этапе, который состоялся у селения Таргим горного Джейрахского района, пограничники выявляли сильнейших школьников в военно-прикладных дисциплинах: надевании противогаза на время, неполной сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

Отмечается, что помимо конкурсов в программу «Зарницы» вошли показательные выступления по задержанию условного нарушителя государственной границы с применением служебной собаки, занятия по горной подготовке, показательные выступления по рукопашному бою, а также использованию бронированной техники.

После мероприятия дети отведали вкусной армейской каши из полевой кухни и были награждены кубками, дипломами и ценными призами. Завершилась «Зарница» награждением отряда «Юных друзей пограничников» СОШ — детского сада № 1 г. Магаса, который принял участие во Всероссийском конкурсе на лучшее молодежное военно-патриотическое объединение пограничной направленности и вошел в семерку лучших из более 100 команд. Ребята заняли 4-е место.

«Реализуемые Пограничным управлением меры способствуют формированию у подрастающего поколения патриотизма и активной гражданской позиции, приобщают к здоровому образу жизни, а также направлены на профилактику различного рода негативных проявлений в молодежной среде», — подчеркнули организаторы мероприятия.