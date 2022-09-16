Пограничники Ингушетии провели среди школьников военно-патриотическую игру «Зарница»

В мероприятии приняли участие ученики общеобразовательных учреждений г. Магаса. За лидерство сражались три команды: средней общеобразовательной школы — детского сада № 1, гимназии «Марем», средней общеобразовательной школы № 2.

Игра проходила в два этапа. Первый этап включал в себя конкурс строя и песни, викторины «Воинские звания» и «Биография Ф. Э. Дзержинского», а также спортивное многоборье. Второй этап проходил на базе Пограничного управления, где участники проявили себя в военной эстафете «Огневой рубеж». Эстафета включала в себя неполную разборку-сборку автомата, стрельбу по мишени из мелкокалиберной винтовки.

Как сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России РИ, по итогу напряженной борьбы первое место заняли ученики СОШ — ДС № 1, второе — гимназии «Марем», третье — СОШ № 2.

Отмечается, что все участники соревнований проявили отличные знания и волю к победе, за что были награждены дипломами и ценными подарками.