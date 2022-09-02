Пограничники Ингушетии вручили подарки первоклассникам спецшколы

Поздравить детей с первым днем в школе прибыли сотрудники Пограничного управления совместно с членами отряда «Юные друзья пограничников» школы номер один города Магаса. Детям вручили наборы канцелярских принадлежностей.

Организаторы акции особо отметили, что дети ждали с волнением этот праздник — 1 сентября, да и не только они — их папы, мамы, дедушки, бабушки. Первый день в школе — известный рубеж: ребенок из мира игрушек входит в совершенно иной, непривычный для него мир цифр, букв, новых понятий, новых взаимоотношений, в мир знаний.

«Посещение этой школы для нас стало уже хорошей традицией, и нам будет очень приятно, если этот особенный день юные школьники будут ассоциировать именно с пограничниками», — отметил представитель Пограничного управления.