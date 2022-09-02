Пограничники Ингушетии вручили подарки первоклассникам спецшколы

0

Первоклассники специальной школы-интерната города Сунжи получили подарки от ингушских пограничников.

Поздравить детей с первым днем в школе прибыли сотрудники Пограничного управления совместно с членами отряда «Юные друзья пограничников» школы номер один города Магаса. Детям вручили наборы канцелярских принадлежностей.

Организаторы акции особо отметили, что дети ждали с волнением этот праздник — 1 сентября, да и не только они — их папы, мамы, дедушки, бабушки. Первый день в школе — известный рубеж: ребенок из мира игрушек входит в совершенно иной, непривычный для него мир цифр, букв, новых понятий, новых взаимоотношений, в мир знаний.

«Посещение этой школы для нас стало уже хорошей традицией, и нам будет очень приятно, если этот особенный день юные школьники будут ассоциировать именно с пограничниками», — отметил представитель Пограничного управления.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Малгобеке Ингушетии близится к завершению работа по асфальтированию улицы Херсонская
Житель Ингушетии отработал 100 часов в ЖКХ Магаса за езду без прав
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом НБ Ингушетии проводит правовой час
В Ингушетии чиновник подозревается в хищении бюджетных средств при проведении спортивного мероприятия
В музее краеведения Ингушетии проходит выставка к Дню окончания второй мировой войны
Сильнодействующие вещества и героин изъяты у двоих жителей Ингушетии
Ислам Арапханов назначен старшим тренером известного ингушского спортклуба «Ади Ахмад»
В селах Назрановского района Ингушетии прошли сходы жителей по формированию «Ингушской роты»
В селе Экажево Ингушетии чествовали учителя, отдавшего 55 лет педагогической деятельности
Сотрудники МЧС Ингушетии провели в школах уроки по ОБЖ
В школе села Экажево Ингушетии установили доску, посвященную кавалеру ордена Мужества Ахмеду Муталиеву

Главное

Яндекс.Метрика

 