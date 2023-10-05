Пограничники Ингушетии выдворили двух нелегалов за пределы РФ

Стражи границы установили, что житель республики разместил в своём домовладении двоих иностранных граждан. Несмотря на законность их въезда на территорию России, они нарушили режим пребывания в Российской Федерации, выразившийся в уклонении от выезда за пределы страны по истечении срока временного пребывания.

«Будучи осведомленным о незаконности нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, лицо предоставило заранее оборудованные для проживания помещения, тем самым организовало незаконное пребывание иностранцев на территории России», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

Отмечается, что в отношении организатора противоправной деятельности Погрануправлением возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

По словам пограничников, указанный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, что является отягчающим обстоятельством.

Напомним, иностранцы, находившиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства, решением Магасского районного суда Ингушетии были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и им назначены наказания в виде административного штрафа 2 000 рублей каждому с административным выдворением за пределы страны.