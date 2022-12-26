Охота

Пограничники Ингушетии задержали браконьера из Владикавказа в природном заповеднике

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Прокуратура Джейрахского района Ингушетии утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя города Владикавказа, он обвиняется в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории.

По версии дознания, злоумышленник, находясь на особо охраняемой территории Государственного природного заповедника «Эрзи», не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также вне сроков осуществления охоты, путем производства трех выстрелов из охотничьего нарезного карабина осуществил отстрел дикого кабана.

При помощи автомобиля марки Toyota Land Cruiser браконьер попытался осуществить перевозку незаконно добытой дичи, однако был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии на территории Джейрахского района.

Сумма причиненного заповеднику ущерба составила 30 тыс. рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Джейрахский районный суд республики.

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