Поздравление

Пограничники поздравили сотрудников газеты «Ингушетия» с Днём российской печати

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике традиционно одними из первых поздравили коллектив республиканской газеты «Ингушетия» с профессиональным праздником — Днём российской печати, который отмечается 13 января.

«Принципиальная гражданская позиция, объективность и честность были и остаются главными критериями вашего творчества. Верим, что сложившиеся добрые традиции совместной нашей работы и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в интересах обеспечения безопасности граждан», — подчеркнули пограничники.

Они выразили благодарность журналистам газеты за активную творческую работу по объективному освещению в средствах массовой информации событий и мероприятий, происходящих в Пограничном управлении. Стражи рубежей Родины пожелали журналистам успешной реализации творческих идей и проектов, бодрости духа, неиссякаемой энергии, больших успехов во всех начинаниях и вручили сотрудникам газеты «Ингушетия» грамоты и подарки.

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