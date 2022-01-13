Пограничники поздравили сотрудников газеты «Ингушетия» с Днём российской печати

«Принципиальная гражданская позиция, объективность и честность были и остаются главными критериями вашего творчества. Верим, что сложившиеся добрые традиции совместной нашей работы и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в интересах обеспечения безопасности граждан», — подчеркнули пограничники.

Они выразили благодарность журналистам газеты за активную творческую работу по объективному освещению в средствах массовой информации событий и мероприятий, происходящих в Пограничном управлении. Стражи рубежей Родины пожелали журналистам успешной реализации творческих идей и проектов, бодрости духа, неиссякаемой энергии, больших успехов во всех начинаниях и вручили сотрудникам газеты «Ингушетия» грамоты и подарки.