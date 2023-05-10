День Победы

Пограничники провели торжественный митинг, посвященный Великой Победе

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У памятника последнему защитнику Брестской крепости на Мемориале памяти и славы в городе Назрани сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии и воспитанники отряда «Юные друзья пограничников» провели торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Митинг открыл заместитель начальника Пограничного управления Вячеслав Седельников.

«9 Мая — поистине священный праздник для всех россиян. Подвиг народа-победителя является образцом высочайшей силы духа и патриотизма. Мы преклоняемся перед мужеством и несгибаемой волей защитников Отечества — всех, кто воевал на полях сражений, ковал победу в тылу, самоотверженно работал и поднимал страну из руин в послевоенные годы. В памяти навсегда останутся солдаты и офицеры, ценой собственной жизни защищавшие будущее человечества и свободу нашей Родины».

В рамках мероприятия его участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

 

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