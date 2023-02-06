Пограничники провели уроки мужества в школах столицы Ингушетии

Ученикам рассказали об ожесточенных боях в Сталинграде, которые продолжались с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 г., о событиях периодов обороны и наступления, примерах массового героизма людей, в которых ярко проявились лучшие качества воинов-патриотов — от солдата до маршала.

Для членов отрядов «Юные друзья пограничников» школы № 1 г. Магаса была организована выставка оружия, проведены соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки и сборке-разборке автомата. По результатам соревнований лучшие стрелки были награждены от имени начальника Пограничного управления дипломами первой, второй и третьей степеней, остальные — дипломами участников.

Напомним, 2 февраля отмечалось 80-летие со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.