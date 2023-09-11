Пограничное управление по Ингушетии отмечает очередную годовщину образования

9 сентября 1994 года на территории Ингушетии была выставлена первая пограничная застава с местом дислокации в Таргиме. С 2004 года этот день стал официальной датой.

В честь очередной годовщины образования Пограничного управления состоялся митинг, в котором приняли участие члены клуба «Юные друзья пограничников» из школы — детского сада номер один Магаса.

Отмечается, что отличившиеся по службе сотрудники были поощрены благодарностями и грамотами. Память сотрудников, чьи жизни оборвались при исполнении воинского долга, почтили минутой молчания.

«Можно с уверенностью сказать, что пограничникам не важно, где они проходят службу, какой бы регион это ни был: Крайний Север, Дальний Восток, Северный Кавказ. С момента образования Пограничного управления при исполнении воинского долга погибло более 100 сотрудников. Мы с трепетом и уважением чтим подвиги этих людей. Каждый из них был верен присяге и своему служебному долгу с самого начала службы и до конца трагически оборвавшейся жизни. Быть пограничником — значит быть патриотом, любить свой дом, свой край, свою Родину. Эти ценности мы активно прививаем нашей молодежи. Проводим активную работу по её военно-патриотическому воспитанию», — подчеркнул официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия.