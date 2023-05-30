Пограничное управление по Ингушетии рассказало об изменении законодательства

Что изменилось? Расширился список лиц, которые могут подать заявление на получение пропуска, к ним относятся: дееспособные граждане, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, их представители; законные представители граждан, не достигших 18-летнего возраста, и граждан, признанных судом недееспособными (ограниченных судом в дееспособности); российские и иностранные юридические лица, общественные объединения, их представители.

Обращаем внимание, что в приказ добавлен перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. Помимо этого, претерпели изменения формы для подачи заявлений на получение разрешений и пропусков, требования к оформлению заявления и прилагаемых к нему документов.

Отмечается, что бланк заявления (ходатайства) можно получить при личном обращении, а также скачать на официальном сайте ФСБ России. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются лично при обращении в пограничный орган или на его электронный адрес, а также почтой.

Напомним, ознакомиться с документом можно на сайте «Российской газеты».

При необходимости получения дополнительной консультации по вопросу получения пропусков и разрешений в пограничную зону, обращаться по телефону: 8 (8734) 55-16-97. Адрес Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Али Горчханова, д. 11. Адрес электронной почты: pu. ingushetia@fsb. ru.