Походные ракетные печи изготовили студенты из Ингушетии для отправки в зону СВО
Походные ракетные печи изготовили студенты Северо-Кавказского топливно-энергетического комплекса для отправки в зону СВО, в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ОНФ по республике.
«Представители Народного фронта приобрели материалы, необходимые для изготовления печей, а студенты вместе с преподавателями постарались их сделать более удобными в эксплуатации. Печи получились компактные и достаточно легкие для транспортировки», — сказал член регионального штаба ОНФ Мустафа Цуров.
Он отметил, что груз уже готовится к отправке, а внести свой вклад в победу может каждый. Для этого по уникальному QR-коду (https://pobeda.onf.ru/requirements/ingushetiya) можно перевести средства, которые будут направлены на покупку снаряжения, обмундирования, медикаментов и других необходимых вещей нашим бойцам.
Также можно лично прийти на пункт сбора по адресу: город Назрань, улица Чеченская, 8 а. Телефон: 8 (8732) 22-27-99.