Похороны малолетней девочки состоятся в четверг 18 мая в Малгобеке

«Тело скончавшейся после истязаний родными малолетней девочки было отправлено на судмедэкспертизу в Минеральные Воды для установления точной причины смерти, сейчас ее везут домой. Похороны состоятся 18 мая в 10:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Гарданова, дом 21», — сказал представитель Миннаца.

Как сообщалось ранее, в рамках возбужденного уголовного дела тело девочки было отправлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Матери истерзанного ребенка могут ужесточить обвинение из-за ее смерти, следователи переквалифицируют уголовное дело после судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что об избиении малолетней девочки стало известно в конце апреля после того, как ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Калиматов заявил, что виновники преступления не уйдут от наказания. 9 мая он навещал девочку в детской республиканской клинической больнице и с удовлетворением сообщил, что она пришла в себя.

В истязании девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).