Поиски 16-летней жительницы Ингушетии привели в дом подруги

«Накануне днем 50-летняя жительница Назрани заявила стражам правопорядка о том, что её дочь 2006 года рождения, находившаяся в гостях у своей тети в Магасе, рано утром ушла из дома в неизвестном направлении. При себе она имела телефон», — сказал собеседник.

По его информации, при проведении оперативно-разыскных мероприятий девочка обнаружена у своей подруги в селе Али-Юрт. Без вести пропавшую вернули в отчий дом.