Поисковики в Ингушетии обнаружили останки еще одного красноармейца

Поисковики из Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Новгородской области начали данный этап экспедиции с обследования северной части Терского хребта и обнаружили еще одного солдата Красной армии.

Напомним, в ходе третьего этапа экспедиции, который стартовал 7 сентября, более 40 поисковиков из семи регионов России за десять дней обследовали более 20 квадратных километров территории и обнаружили останки пяти красноармейцев, а также 40 солдат вермахта. Обнаружены также предметы вооружения и быта красноармейцев. С останками одного красноармейца обнаружена столовая ложка с надписью «Доев Руслан», ведется работа по поиску родственников. Также при одном солдате Красной армии среди личных вещей обнаружена часть сохранившего военного билета. Документ передан экспертам.

Выявлено три ранее неизвестных участка, где по красноармейцам велся массированный артиллерийский огонь. Есть предположения, что здесь могут покоиться останки солдат Красной армии.

Четвертый этап экспедиции завершит свою работу 27 сентября с захоронением советских солдат на одном из военно-мемориальных кладбищ в северной части города Малгобека.

Отметим, что данная экспедиция проводится на средства Фонда президентских грантов при непосредственной финансовой, материальной и информационной поддержке Поискового движения России, мэрии города Малгобека, Общественной палаты Чечни, ЧГУ, ГГНТУ, «Юнармии» Ингушетии, поискового отряда «Патриот» республики.