Показатели заболеваемости туберкулезом в Ингушетии значительно снижены усилиями местных хирургов

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, один из ведущих торакальных хирургов России, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова отметил, что активно сотрудничает с местными врачами на протяжении многих лет.

«Около 17 лет назад меня попросили подготовить для регионов хирургов. Задачу я выполнил, привез Якуба Имагожева и Ибрагима Мургустова. Оба врача являются настоящими профессионалами и работают в профильном лечебном учреждении со дня его открытия. Особенно важно отметить, что в диспансере установлено современное немецкое оборудование, соответствующее уровню ведущих московских клиник», — сказал Дмитрий Гиллер.

По его словам, Центр фтизиопульмонологии и торакальной хирургии при республиканском противотуберкулёзном диспансере сделал то, что не сделал никто на Кавказе, — практически санировал регион от тяжелого туберкулеза, от хроников, которые годами ходили и заражали других.