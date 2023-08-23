Покупатель «забыл» заплатить жителю Ингушетии 720 тыс. рублей за коров
Правоохранительные органы республики ищут мужчину, обманувшего местного жителя при покупке крупного рогатого скота, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«38-летний житель Назрани сообщил полиции о том, что мужчина, назвавший себя Магомедом Магомедовым, купил у него восемь голов КРС на 720 тыс. руб. Незнакомец пообещал горожанину погасить долг через несколько дней. Но, как часто бывает в подобных случаях, должник пропал и на связь с ним больше не выходил», — сказал собеседник издания.
По его словам, недобросовестному покупателю могут вменить ст. 159 УК России (мошенничество).