Мошенничество

Покупка криптовалюты обернулась для жителя Ингушетии потерей более 260 тыс. рублей

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Накануне в дежурную часть ОМВД России по городу Карабулаку обратился местный житель с заявлением о том, что в период с 18 по 21 августа неустановленные лица, под предлогом покупки криптовалюты, путем обмана, завладели его денежными средствами в сумме 264 тыс. руб.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стала жительница Назрановского района республики.

Неустановленное лицо, представившееся сотрудником банка, под предлогом защиты от незаконных действий сотрудников других банковских организаций, якобы оформивших на ее имя кредит, похитило у заявительницы 150 тыс. рублей.

Указанную сумму женщина перевела на номера счетов, продиктованные «сотрудником» банка. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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