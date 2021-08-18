Полезные сайты для изучения английской грамматики

Стоит отметить, что изучение языка — это хорошее вложение в Ваше будущее уже сегодня!

ПЕРВЫЙ САЙТ: BISTROENGLISH

Сайт, созданный известным преподавателем с более чем десятилетним опытом работы Оксаной Долинка, сертифицированной Кембриджем, автором аудио и видеокурсов и уроков. Стоит отметить, что автор сайта выиграла международный конкурс по публичным выступлениям в англоговорящей стране, обойдя носителей языка.

Также у Оксаны Долинка свой канал на YouTube, на который подписано более миллиона человек. Канал, на котором бесплатно можно найти нужный материал с объяснениями от автора.

Оксана Долинка разработала уникальные аудио и видеоуроки, которые помогают во всех точках земного шара. Аудио и видео уроки — это уникальная возможность заговорить за две недели.

ВТОРОЙ САЙТ: LEARNENGLISHTODAY

Сайт, который предоставляет ресурсы и материалы, которые могут помочь выучить язык. Сайт не является заменой индивидуальных занятий с преподавателем. На сайте можно найти упражнения, словарь, фразовые глаголы, почитать новости, если вы уже владеете определенными знаниями.

ТРЕТИЙСАЙТ: EASY WORLD OF ENGLISH

Сайт, созданный молодыми преподавателями, и разделен на курсы, такие как грамматика, чтение, словарь с картинками и произношение. Сайт может подойти как новичкам, так и тем, кто уже владеет языком.

Выбор всегда за Вами, но помните об одном, что изучение языка — это большой труд, это время, которое необходимо выделять регулярно на изучение языка, это понимание того, что ты делаешь, это многогранный и интересный процесс, это увлекательная игра, это новые возможности, это приятное общение, это новые горизонты.

Часто, это новый мир, который с каждым днем все интереснее и интереснее для себя открывать! Не отказывайте себе в удовольствии, выбирайте то, что Вам действительно по душе!

Еще сегодня Вы даже не можете представить, какие двери будут для вас открыты уже завтра. Изучайте сами, помогайте родным, привлекайте друзей, развивайтесь прямо сейчас! Не стесняйтесь учиться, если Вы уже не ученик и не студент, будьте для всех примером!

Желаем удачи, у вас все получится!