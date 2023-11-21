Приговор

Полгода отработает житель Ингушетии за невыплату алиментов

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Житель республики не выплатил более 128 тыс. рублей алиментов. Сунженский районный суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, информировали «Ингушетию» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 40-летний мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание своих двух детей до их совершеннолетия. В феврале прошлого года мировым судьей он был привлечен к административной ответственности за игнорирование требований закона.

Тем не менее, являясь физически здоровым и трудоспособным, не находясь на учете в качестве безработного, то есть без уважительных причин, фигурант систематически не выплачивал средства на содержание детей, иной добровольной материальной помощи также не оказывал.

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