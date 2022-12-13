Наркотики

Полицейские Ингушетии изъяли марихуану и нашли «закладку» с героином

0

Правоохранители Ингушетии задержали в городе Назрани и доставили в отдел двоих граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято более 415 гр. марихуаны.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК России, они привлечены к административной ответственности и водворены в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Также в городе Карабулаке в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из тайниковой «закладки» на пересечении двух улиц 0,87 грамма героина.

В отношении ранее задержанного мужчины, которому принадлежало изъятое, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК России.

В настоящее время тот содержится в СИЗО по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу (ч. 3 ст. 228 УК).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представитель Ингушетии принял участие в патриотическом форуме в Санкт-Петербурге
Мэрия города Малгобека Ингушетии переедет в собственное здание в 2023 году
Благодарностью Президента России поощрен руководитель ЦУР Ингушетии
В селе Инарки Ингушетии школьникам рассказали о героях Отечества
В МКЖР Ингушетии пройдет выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Джабраилу Холохоеву
345 тыс. рублей перевела дистанционному мошеннику жительница Ингушетии
Школьникам Малгобекского района Ингушетии рассказали о символах России
В ИРКБ бесплатно проводит диагностику и консультации пациентов с онкозаболеваниями
Ранее получивший условный срок житель Ингушетии осужден на 4 года и 10 месяцев
Парламентарии Ингушетии поддержали проекты законов по подростковой токсикомании
В праздничные дни общественный транспорт Ингушетии будет курсировать по графику выходного дня

Главное

Яндекс.Метрика

 