Полицейские Ингушетии изъяли марихуану и нашли «закладку» с героином

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК России, они привлечены к административной ответственности и водворены в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Также в городе Карабулаке в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из тайниковой «закладки» на пересечении двух улиц 0,87 грамма героина.

В отношении ранее задержанного мужчины, которому принадлежало изъятое, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК России.

В настоящее время тот содержится в СИЗО по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу (ч. 3 ст. 228 УК).