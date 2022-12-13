Полицейские Ингушетии изъяли марихуану и нашли «закладку» с героином
Правоохранители Ингушетии задержали в городе Назрани и доставили в отдел двоих граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято более 415 гр. марихуаны.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК России, они привлечены к административной ответственности и водворены в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Также в городе Карабулаке в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из тайниковой «закладки» на пересечении двух улиц 0,87 грамма героина.
В отношении ранее задержанного мужчины, которому принадлежало изъятое, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК России.
В настоящее время тот содержится в СИЗО по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу (ч. 3 ст. 228 УК).