Безопасность

Полицейские Ингушетии призвали пешеходов использовать светоотражатели в темное время суток

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Инспекторы по делам несовершеннолетних встретились с учащимися тринадцатой средней школы города Малгобека и их родителями.

Гости провели с ребятами и взрослыми профилактическую беседу, рассказав о необходимости соблюдения ПДД, особенно при сложных погодных условиях в зимнее время. Правоохранители настоятельно рекомендовали детям и взрослым использовать светоотражатели в темное время суток и быть более внимательными вблизи проезжей части.

Также полицейские рассказали собравшимся об административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

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