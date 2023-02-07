Полицейские Ингушетии призвали пешеходов использовать светоотражатели в темное время суток
Инспекторы по делам несовершеннолетних встретились с учащимися тринадцатой средней школы города Малгобека и их родителями.
Гости провели с ребятами и взрослыми профилактическую беседу, рассказав о необходимости соблюдения ПДД, особенно при сложных погодных условиях в зимнее время. Правоохранители настоятельно рекомендовали детям и взрослым использовать светоотражатели в темное время суток и быть более внимательными вблизи проезжей части.
Также полицейские рассказали собравшимся об административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.