Полицейские Ингушетии призвали пешеходов использовать светоотражатели в темное время суток

Гости провели с ребятами и взрослыми профилактическую беседу, рассказав о необходимости соблюдения ПДД, особенно при сложных погодных условиях в зимнее время. Правоохранители настоятельно рекомендовали детям и взрослым использовать светоотражатели в темное время суток и быть более внимательными вблизи проезжей части.

Также полицейские рассказали собравшимся об административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.