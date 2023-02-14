Безопасность

Полицейские Ингушетии призвали родителей обезопасить детей дома и на улице

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Полицейские на собрании родителей во второй школе города Малгобека призвали их обезопасить своих детей дома и на улице, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

В ходе встречи гости напомнили, что в силу возраста маленькие дети, как правило, очень любознательны и проявляют живой интерес к окружающим их предметам, в том числе электроприборам, взрывоопасным предметам, медикаментам.

Правоохранители рассказали о профилактических мерах, соблюдение которых позволит нивелировать угрозы безопасности. Также родителей предупредили о необходимости постоянно контролировать детей, когда они на улице, не допускать их пребывания в общественных местах без сопровождения взрослых.

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