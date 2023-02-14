Полицейские Ингушетии призвали родителей обезопасить детей дома и на улице

В ходе встречи гости напомнили, что в силу возраста маленькие дети, как правило, очень любознательны и проявляют живой интерес к окружающим их предметам, в том числе электроприборам, взрывоопасным предметам, медикаментам.

Правоохранители рассказали о профилактических мерах, соблюдение которых позволит нивелировать угрозы безопасности. Также родителей предупредили о необходимости постоянно контролировать детей, когда они на улице, не допускать их пребывания в общественных местах без сопровождения взрослых.