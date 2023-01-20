Полицейские Ингушетии проверили школьную посещаемость детей трудовых мигрантов

В фокусе группы были образовательные объекты в сельских поселениях Али-Юрт и Кантышево, где проходят обучение дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, рабочая группа провела с руководством данных общеобразовательных учреждений и самими детьми беседу.

Отмечается, что представительная группа из сотрудников РОВД проверила успеваемость школьников из стран СНГ и их посещаемость.