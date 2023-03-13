Полицейские Ингушетии спасли «комбайн-немку» от огня

«В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на поле, прилегающем к улице Гагиева в Магасе, произошло возгорание сухой травы. В результате пожара загорелось заднее колесо «комбайна-немки», принадлежащего 67-летнему жителю сельского поселения Экажево», — сказал собеседник.

По его данным, из-за поломки мужчине пришлось оставить сельхозтехнику на открытой местности. Возгорание подручными средствами предотвратили вовремя подоспевшие стражи правопорядка. Железный труженик благодаря столичным полицейским еще послужит хозяину.