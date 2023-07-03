Благотворительность

Полицейские Назрани в рамках празднования Ид аль-Адха провели благотворительную акцию

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Ингушские полицейские в рамках празднования Ид аль-Адха (ГIурба) провели благотворительную акцию.

«В праздники особенно важно помнить тех, кому трудно, тех, кто вправе рассчитывать на помощь и поддержку. Полицейские Назрани никогда об этом не забывают», — отметили в МВД России по Ингушетии.

Так, сотрудники подразделения по работе с личным составом ОМВД России по г. Назрани провели благотворительную акцию по раздаче жертвенного мяса семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Всего в ходе мероприятия мясо жертвенных животных получили 35 семей.

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