Полицейские Назрани в рамках празднования Ид аль-Адха провели благотворительную акцию

«В праздники особенно важно помнить тех, кому трудно, тех, кто вправе рассчитывать на помощь и поддержку. Полицейские Назрани никогда об этом не забывают», — отметили в МВД России по Ингушетии.

Так, сотрудники подразделения по работе с личным составом ОМВД России по г. Назрани провели благотворительную акцию по раздаче жертвенного мяса семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Всего в ходе мероприятия мясо жертвенных животных получили 35 семей.