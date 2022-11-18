Полицейские в городе Назрани Ингушетии обнаружили «закладки» с героином

В присутствии двух понятых, в различных тайниках, расположенных в городе Назрани, обнаружено 5 свертков, содержавших в общей сложности 5,25 грамма героина.

По каждому из упомянутых фактов в отношении гражданина, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России.

Подозреваемый находится СИЗО-1 ОФСИН по республике.