Наркотики

Полицейские в городе Назрани Ингушетии обнаружили «закладки» с героином

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в рамках ранее возбужденного уголовного дела, установили места тайниковых «закладок», произведенных 20 декабря прошлого года жителем республики.

В присутствии двух понятых, в различных тайниках, расположенных в городе Назрани, обнаружено 5 свертков, содержавших в общей сложности 5,25 грамма героина.

По каждому из упомянутых фактов в отношении гражданина, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России.

Подозреваемый находится СИЗО-1 ОФСИН по республике.

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