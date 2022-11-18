Полицейские в городе Назрани Ингушетии обнаружили «закладки» с героином
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в рамках ранее возбужденного уголовного дела, установили места тайниковых «закладок», произведенных 20 декабря прошлого года жителем республики.
В присутствии двух понятых, в различных тайниках, расположенных в городе Назрани, обнаружено 5 свертков, содержавших в общей сложности 5,25 грамма героина.
По каждому из упомянутых фактов в отношении гражданина, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России.
Подозреваемый находится СИЗО-1 ОФСИН по республике.